„Die Linke“: Fake News im Wahlwerbespot

„Ausländer raus“ mit krakeliger Schrift plus Hakenkreuz auf den heruntergelassenen Rolladen eines Blumenladens gemalt in der Adolfstraße (!) in Berlin-Wedding. Na klar, da wollten rechtsradikale Dumpfbacken mal wieder ihr Mütchen kühlen. – Weit gefehlt: Die Schmiererei hat im Auftrag der Linkspartei stattgefunden, ganz offiziell. Um mit einem Wahlwerbespot auf Wählerfang zu gehen, in dem plakativ verkündet wird, wie entschieden „Die Linke“ Ausländerfeindlichkeit bekämpft, hat man eine Produktionsfirma damit beauftragt, dieses Sujet zu inszenieren und entsprechend abzulichten.

Das muss man sich einmal vorstellen: Die Partei „Die Linke“ gibt in Auftrag, rechtsradikale Parolen inklusive Hakenkreuz (verbotenes Nazi-Symbol) aufmalen zu lassen, um dann mit der Abwisch-Aktion durch eine Sauberfrau zu vermitteln, dass man das nicht will, dass das weg muss – so jedenfalls erklärte Linke-Sprecher Hendrik Thalheim die Aktion. Noch verlogener geht es nicht. Da wird ein Feindbild konstruiert, das es in der Form gerade gar nicht gibt, um sich dann im Wahlwerbespot damit großzutun, gegen das rechte Gesockse, das solche Parolen an die Wand sprüht, mit aller Entschiedenheit vorzugehen. Das ist Betrug am Wähler und müsste strafrechtlich verfolgt werden.

Aufmerksame Anwohner haben die Aktion, die mehrfach wiederholt wurde, beobachtet und die Polizei gerufen. Für den Mitarbeiter der Produktionsfirma, der die Hetz-Parole und das Hakenkreuz aufgemalt hat, haben die Beamten auch gleich eine Anzeige geschrieben wegen „Verwenden von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation“. Dabei hat der Werbefuzzi letztlich nur den Job gemacht, der ihm aufgetragen wurde – von der Gutmensch-Partei „Die Linke“. – So geht Wahlkampf bei denen, die sich am lautesten darüber empören, wenn sich ein politischer Gegner im Live-Interview einmal im Ton vergreift oder eine ihrer Meinung nach politisch nicht korrekte Formulierung verwendet. Der bizarre Linke-Spot ist übrigens – in Auszügen – auf You Tube zu sehen. Am Ende meldet sich auch Parteichefin Sahra Wagenknecht zu Wort: „Wir machen, was wir versprechen…“ HVB, 03. 09. 2017